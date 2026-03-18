Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Погребняк: в своей лучшей форме я не испортил бы нынешнюю игру «Зенита»

Погребняк: в своей лучшей форме я не испортил бы нынешнюю игру «Зенита»
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк полагает, что в своей оптимальной форме мог бы оказаться полезным для нынешнего состава сине-бело-голубых.

— В своей лучшей форме не испортил бы нынешнюю игру «Зенита». Возможно, усилил бы.

— Дмитрий Сычёв сказал, что хотел бы сыграть в Кубке России. У вас есть такое желание?
— Такого нет. Я сейчас занимаюсь другими делами. А «Зенит» будет всегда в моём сердце. Смотрю практически каждый матч. Был недавно в Питере, заезжал на «Газпром Арену», — приводит слова Погребняка «Матч ТВ».

Погребняк выступал за петербуржцев с 2007 по 2009 год, в составе этой команды он стал чемпионом России, выиграл Суперкубок страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

Материалы по теме
«Там футбол с фанатами». Погребняк — о поездке на матч «Милан» — «Интер»
