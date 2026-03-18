Евсеев: у нас в составе выйдут два питерца, по-моему, побольше, чем у «Зенита»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев перед матчем первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» ответил на вопрос о молодых игроках в стартовом составе команды.

– Сегодня на поле выйдут и могут помочь по ходу матча молодые игроки. Насколько это серьёзное испытание для них, настраивали их перед игрой с «Зенитом»?

– А у нас сегодня в стартовом составе выйдут два питерца, по-моему, побольше, чем у «Зенита», – сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

Голкипер и полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Карабашев и Никита Глушков являются воспитанниками санкт-петербургского клуба.