Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Наиль Умяров обратился к болельщикам «Спартака» перед дерби с «Динамо» в Кубке России

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров обратился к болельщикам красно-белых перед ответным матчем 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо». Команды сыграют сегодня, 18 марта, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
«Красно-белые, сегодня я не смогу принять участие в дерби. Но буду одним из вас на трибуне. Давайте вместе поддержим команду. Каждый отбор, каждый пас, каждый перехват — проживите всю игру вместе с командой. Каждый из вас важен. Давайте оставим все силы на трибунах, а парни оставят все силы на поле. Один за всех и все за одного», — сказал Умяров в видео, опубликованном в телеграм-канале «Спартака».

Первая встреча между командами завершилась поражением красно-белых (2:5). Умяров пропустит ответную игру из-за дисквалификации.

