Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Аталанты»: отыграть пять мячей — это всегда сродни покорению высокой горы

Комментарии

Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией». В первой встрече немецкая команда победила со счётом 6:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отыгрыш пяти мячей — это всегда сродни покорению высокой горы. Но в любом случае хочу увидеть игру, соответствующую нашему клубу и тому, где находимся. Гордимся, что мы последняя итальянская команда, продолжающая борьбу в Лиге чемпионов. Будем бороться до самого конца.

Мы должны показать свою гордость. Нам нечего проигрывать, но есть что доказывать. Надо сосредоточиться на своей игре. Как показал первый матч, детали решают очень многое», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android