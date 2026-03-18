Тренер «Аталанты»: отыграть пять мячей — это всегда сродни покорению высокой горы

Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией». В первой встрече немецкая команда победила со счётом 6:1.

«Отыгрыш пяти мячей — это всегда сродни покорению высокой горы. Но в любом случае хочу увидеть игру, соответствующую нашему клубу и тому, где находимся. Гордимся, что мы последняя итальянская команда, продолжающая борьбу в Лиге чемпионов. Будем бороться до самого конца.

Мы должны показать свою гордость. Нам нечего проигрывать, но есть что доказывать. Надо сосредоточиться на своей игре. Как показал первый матч, детали решают очень многое», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.