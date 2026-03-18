Мажич заявил, что Соболев ошибочно не был удалён в матче «Зенит» — «Спартак»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич заявил, что форвард «Зенита» Александр Соболев должен был получить вторую жёлтую карточку за удар локтем в лицо полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали победу (2:0), забив оба гола с пенальти.

«Соболев использовал корпус и ставил руку в безрассудной манере. Это должна быть вторая жёлтая карточка. И судья на поле, и четвёртый судья пропустили этот момент. Они подумали, что только корпусом. Но это было ошибочное решение.

Должна быть вторая жёлтая карточка за использование руки в безрассудной манере. Это вторая жёлтая и красная карточка для Соболева. Соболев должен был быть удалён», – сказал Мажич в эфире «Матч ТВ».