Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Мажич заявил, что Соболев ошибочно не был удалён в матче «Зенит» — «Спартак»

Комментарии

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич заявил, что форвард «Зенита» Александр Соболев должен был получить вторую жёлтую карточку за удар локтем в лицо полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали победу (2:0), забив оба гола с пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Соболев использовал корпус и ставил руку в безрассудной манере. Это должна быть вторая жёлтая карточка. И судья на поле, и четвёртый судья пропустили этот момент. Они подумали, что только корпусом. Но это было ошибочное решение.

Должна быть вторая жёлтая карточка за использование руки в безрассудной манере. Это вторая жёлтая и красная карточка для Соболева. Соболев должен был быть удалён», – сказал Мажич в эфире «Матч ТВ».

