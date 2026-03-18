Андрей Мостовой рассказал о самых запомнившихся моментах в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о самых запомнившихся моментах периода своей карьеры в санкт-петербургском клубе. Футболист выступает за сине-бело-голубых с 2019 года.

— Назовите несколько самых запомнившихся моментов зенитовской карьеры.

— Очень хорошо помню свой первый гол — ​в ворота тульского «Арсенала», гимн Лиги чемпионов, когда я впервые играл в этом турнире. Также назову матчи с «Ростовом» и «Спартаком», когда забивали на последних минутах, побеждали и становились чемпионами. Ну и чемпионский проезд по городу на автобусе. Тогда я понял, насколько петербуржцы больны футболом. Толпы болельщиков на Невском и в других местах центра города, потрясающая встреча с фанатами у Петропавловской крепости, — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».