Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Джон Кордоба высказался о сравнении себя с Винисиусом из «Реала» после скандала с ЦСКА

Джон Кордоба высказался о сравнении себя с Винисиусом из «Реала» после скандала с ЦСКА
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на сравнение себя с форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором после обвинений болельщиков ЦСКА в расизме в отношении колумбийца во время первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «быки» потерпели поражение (1:3).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«Понимаю, люди могут говорить подобные вещи. Они могут говорить всё что угодно. Фокусируюсь на том, что хочу. Знаю, кто я. Конечно, я никоим образом не похож на Винисиуса. Меня пытались остановить разными варварствами, многими подобными вещами, но я продолжал готовиться — этот шум меня нисколько не пугает», — сказал Кордоба в интервью «РБ Спорт».

По данным The Athletic, на октябрь прошлого года, Ла Лига получила жалобы на 24 случая расистского поведения в отношении Винисиуса. «Краснодар» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ разгромил ЦСКА (4:0) и вышел в финал верхней сетки.

«Краснодар» издевательски уничтожил ЦСКА! У гостей — два удаления, у хозяев — четыре гола
«Краснодар» издевательски уничтожил ЦСКА! У гостей — два удаления, у хозяев — четыре гола
