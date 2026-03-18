Джон Кордоба высказался о сравнении себя с Винисиусом из «Реала» после скандала с ЦСКА

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на сравнение себя с форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором после обвинений болельщиков ЦСКА в расизме в отношении колумбийца во время первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «быки» потерпели поражение (1:3).

«Понимаю, люди могут говорить подобные вещи. Они могут говорить всё что угодно. Фокусируюсь на том, что хочу. Знаю, кто я. Конечно, я никоим образом не похож на Винисиуса. Меня пытались остановить разными варварствами, многими подобными вещами, но я продолжал готовиться — этот шум меня нисколько не пугает», — сказал Кордоба в интервью «РБ Спорт».

По данным The Athletic, на октябрь прошлого года, Ла Лига получила жалобы на 24 случая расистского поведения в отношении Винисиуса. «Краснодар» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ разгромил ЦСКА (4:0) и вышел в финал верхней сетки.