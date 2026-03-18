Полузащитник «Зенита» Мостовой рассказал о жизни в Санкт-Петербурге

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своей жизни в Санкт-Петербурге. Игрок выступает за сине-бело-голубых с 2019 года.

— В Петербурге вы уже довольно давно. Почувствовали себя своим?

— Больше скажу, это уже практически мой дом. С учётом выступлений за «Зенит-2» здесь я полноценные семь лет. Уже точно свой. Практически все мои друзья — ​москвичи. Когда возвращаюсь от них в Питер, понимаю, что я дома. Будто всю жизнь тут живу.

— Многие зенитовцы, приехавшие в Петербург из других городов и стран, свой быт строят вокруг места жительства — парки, какие-то рестораны, база, дом. А вы?

— Действительно, мы все живем плюс-минус в одном районе, по расположению он очень удачный — вокруг тебя есть всё необходимое, это максимально комфортно. Но я, конечно, выезжаю гулять в центр, когда хорошая погода. Особенно если кто-то приезжает в гости — ​надо же всё показать, на лодочке покататься. В Петербурге очень много крутых мест, которые обязательно нужно посетить, — приводит слова Андрея Мостового официальный сайт клуба.