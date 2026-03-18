Шесть клубов Первой Лиги подали заявки на получение лицензии РФС-1 для РПЛ

«Факел», «Родина», «Урал», костромской «Спартак», «Челябинск» и «Ротор» подали заявки на получение лицензии РФС-1, необходимой для участия в Российской Премьер-Лиге и стыковых матчах, сообщает Metaratings.

По информации источника, «Родина» для получения лицензии заявила «Арену Химки», где проводит матчи в Лиге Pari. Эта арена может стать резервной для клуба в случае выхода в РПЛ. Ясность по второму стадиону, который необходимо внести в реестр документов, будет к 28 марта. Переговоры ведутся, и вероятнее всего, это будет «ВТБ Арена» или «ВЭБ Арена». Логистически «РЖД Арена» была бы более удобной для клуба.

Также сообщается, что у «Спартака» и «Челябинска» минимальные шансы на получение лицензии РФС-1. У костромского клуба отсутствует стадион, а сдача в эксплуатацию строящейся арены в короткие сроки невозможна. На челябинском стадионе «Центральный» одна трибуна находится в аварийном состоянии, кроме того, требуется установка системы контроля и управления доступом болельщиков. На закупку, доставку и установку этой системы потребуется минимум четыре месяца. Итоги лицензирования будут подведены до 16 мая, последнего игрового дня в РПЛ и Лиге Pari.

При попадании в шестёрку, в стыковых матчах, вероятнее всего, сыграет «Ротор». Если волгоградцы финишируют ниже, то одной пары в переходных матчах не будет.

«КАМАЗ» отказался от лицензирования из-за финансовых проблем, а «СКА-Хабаровск» не стал проходить лицензирование из-за недостроенного стадиона.

После 23 сыгранных матчей «Факел» занимает первое место в таблице Лиги Pari с 52 очками. Остальные команды провели по 24 матча: «Урал» на втором месте с 45 очками, «Родина» на третьем (43), а у костромского «Спартака» и «Челябинска» по 37 очков.