Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Правительство Сенегала призвало расследовать коррупцию в руководстве КАФ

Правительство Сенегала выступило с заявлением, осудив решение Конфедерации африканского футбола о присуждении Марокко победы на Кубке Африки — 2026 и призвав расследовать коррупцию в спортивной конфедерации.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
0 : 3
Т
Марокко
1:0 Гейе – 94'     1:1     1:2     1:3    

«Правительство Сенегала выражает глубокое возмущение в связи с решением, вынесенным апелляционным жюри Конфедерации африканского футбола, направленным на лишение сборной Сенегала титула победителя Кубка африканских наций 2025 года и его передачу Марокко.

Это беспрецедентное решение, имеющее исключительную серьёзность, напрямую нарушает фундаментальные принципы спортивной этики: справедливость, честность и уважение к результату, достигнутому на поле. Оно основано на явно ошибочном толковании регламента, что привело к решению, грубо противоречащему праву. Ставя под сомнение результат, достигнутый по итогам матча, который был полностью сыгран и выигран в соответствии с правилами, КАФ наносит серьёзный ущерб собственной репутации, а также подрывает законное доверие народов Африки к континентальным спортивным институтам.

Сенегал не может допустить, чтобы административное решение перечеркнуло самоотдачу, заслуги и спортивное мастерство. Страна решительно отвергает эту попытку несправедливого лишения завоёванного титула. Мы призываем к началу независимого международного расследования в связи с подозрениями в коррупции внутри руководящих органов КАФ.

Кроме того, Сенегал намерен использовать все возможные средства обжалования, включая обращение в компетентные международные судебные инстанции, чтобы добиться справедливости и восстановления спортивного результата.

Правительство также пользуется случаем, чтобы подтвердить солидарность всей нации с гражданами Сенегала, задержанными в Марокко после инцидентов во время финала Кубка африканских наций. Оно полностью мобилизовано для контроля за ситуацией с целью как можно скорейшего благоприятного разрешения. Сенегал останется решительным, бдительным и непреклонным в защите прав своей национальной сборной и восстановлении чести африканского спорта», – сообщает официальный аккаунт правительства Сенегала в социальной сети X.

Ранее стало известно, что Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале Кубка Африки со счётом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 90+8-й минуте.

Встреча возобновилась спустя 13 минут и завершилась победой сенегальской национальной команды со счётом 1:0 д. вр.

Материалы по теме
Кубок Африки отняли у Сенегала и отдали Марокко спустя два месяца! Как объяснили эту дичь?
Кубок Африки отняли у Сенегала и отдали Марокко спустя два месяца! Как объяснили эту дичь?
