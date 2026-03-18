Мажич высказался о неудалении Вендела за удар ногой в живот в матче «Зенит» — «Спартак»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич разобрал эпизод с жёлтой карточкой полузащитнику «Зенита» Венделу за удар ногой в живой футболисту «Спартака» Роману Зобнину в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали победу (2:0).

«Должен сказать, что в этом моменте не была использована чрезмерная сила, там не было грубости и большой жёсткости. Не было замаха, не было дополнительного движения, амплитуды. Судья правильно решил на поле — за безрассудность дал жёлтую карточку Венделу. VAR также обсуждал этот момент. Это жёлтая карточка», – сказал Мажич в эфире «Матч ТВ».

Ранее глава российского судейства признал ошибочным неудаление нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева за удар локтем в лицо полузащитнику Наилю Умярову. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.