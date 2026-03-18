Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мажич высказался о неудалении Вендела за удар ногой в живот в матче «Зенит» — «Спартак»

Комментарии

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич разобрал эпизод с жёлтой карточкой полузащитнику «Зенита» Венделу за удар ногой в живой футболисту «Спартака» Роману Зобнину в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали победу (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Должен сказать, что в этом моменте не была использована чрезмерная сила, там не было грубости и большой жёсткости. Не было замаха, не было дополнительного движения, амплитуды. Судья правильно решил на поле — за безрассудность дал жёлтую карточку Венделу. VAR также обсуждал этот момент. Это жёлтая карточка», – сказал Мажич в эфире «Матч ТВ».

Ранее глава российского судейства признал ошибочным неудаление нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева за удар локтем в лицо полузащитнику Наилю Умярову. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android