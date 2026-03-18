«Зенит» минимально обыграл махачкалинское «Динамо» в Пути регионов Кубка России

Окончен матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра матча выступил Павел Кукуян из Сочи.

На 45+9-й минуте Джон Дуран реализовал пенальти.

На втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России «Зенит» сыграет с проигравшей командой противостояния «Спартак» — «Динамо» Москва.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.