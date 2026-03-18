«Какой смешной пенальти в ворота Махачкалы». Генич – о матче «Зенита» с «Динамо» Махачкала

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на назначение пенальти во встрече 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» на 45+9-й минуте. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. Форвард сине-бело-голубых Джон Дуран реализовал 11-метровый удар. На данный момент счёт 1:0 в пользу петербуржцев.

«Какой смешной пенальти в ворота Махачкалы», — написал Генич в своём телеграм-канале. Помимо этого, комментатор использовал эмоджи с рукой, прикрывающей лицо.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.