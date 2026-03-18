Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Арбитр Федотов отреагировал на пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» Махачкала

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил решение судьи Павла Кукуяна назначить пенальти в пользу «Зенита» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18 марта 2026, среда. 18:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дуран – 45+8'    

Фото: кадр из трансляции

«Контакт был, сам Кукуян видеть его не мог, для него игрок «Зенита» просто упал. Возможно, арбитр даже посчитал, что его нога ушла в землю. Игрок «Динамо», находясь сзади, поставил ногу на траекторию удара, произошёл контакт с носком. Кукуяну показали повтор, и он решил, что это 11-метровый. Основания для этого были. Другой вопрос, насколько этот контакт влиял на удар. По картинке ощущение, что влиял — удар у Кондакова не получился из-за этого. Контакт дурацкий, но как есть. Это фол по неосторожности», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Зенит» вскрыл «Динамо» Евсеева с пенальти! Битва за мини-финал Кубка России. LIVE
