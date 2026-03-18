Главная Футбол Новости

Реакция Евсеева на пенальти «Зенита» в ворота махачкалинского «Динамо» 45+8-й минуте

Реакция Евсеева на пенальти «Зенита» в ворота махачкалинского «Динамо» 45+8-й минуте
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев рассмеялся после решения назначить пенальти в пользу «Зенита» на 45+8-й минуте во встрече 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. В качестве главного арбитра матча выступает Павел Кукуян. Форвард сине-бело-голубых Джон Дуран реализовал 11-метровый удар. На данный момент счёт 1:0 в пользу петербуржцев.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18 марта 2026, среда. 18:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дуран – 45+8'    

Фото: Кадр из трансляции

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти футболисты ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Материалы по теме
«Зенит» вскрыл «Динамо» Евсеева с пенальти! Битва за мини-финал Кубка России. LIVE
Live
«Зенит» вскрыл «Динамо» Евсеева с пенальти! Битва за мини-финал Кубка России. LIVE
