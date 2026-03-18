«Ну это маразм просто. Ужас». Мостовой — о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Динамо» Мх

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой оценил решение судьи Павла Кукуяна назначить пенальти в пользу «Зенита» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Друзья, моему пониманию… Вообще, по-моему, видите, я даже затерялся… Потерялся в словах, не знаю. То, что я сейчас увидел, случайно переключил, смотрю, «Зенит» играет с [«Динамо»] Махачкала на Кубок. И то, что я сейчас увидел, когда Кукуян назначил пенальти — ну это просто безобразие.

Фото: кадр из трансляции

Парень бежит, бьёт, попадает в землю мячом, падает сам, они идут смотреть VAR и назначают пенальти в ворота Махачкалы. Ну вы чего? Вообще уже. Ну это маразм просто. Ужас», — сказал Мостовой в телеграм-канале.