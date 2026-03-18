Самый дешёвый билет на матч России и Никарагуа стоит 700 рублей, дорогой — 7000

Самый дешёвый билет на матч России и Никарагуа стоит 700 рублей, дорогой — 7000
Стартовала продажа билетов на BetBoom товарищеский матч сборных России и Никарагуа. Встреча пройдёт на стадионе «Краснодар» 27 марта. Начало игры — в 19.30 мск.

Стоимость билетов варьируется от 700 рублей до 7 тыс. рублей. Для детей, возраст которых не превышает пяти лет включительно, вход на стадион бесплатный.

Этой весной российская сборная также проведёт ещё один матч 31 марта с командой Мали. В рейтинге ФИФА сборная Никарагуа занимает 131-е место, Россия находится на 36-м, а Мали – на 54-м.

С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). С тех пор команда проводит только товарищеские матчи.

Материалы по теме
Официально
Сборная России анонсировала трансляции ближайших товарищеских матчей
Комментарии
