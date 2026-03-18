Голкипер «ПСЖ» Сафонов: спасибо команде, что матч с «Челси» не получился нервным

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от победы своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:0). В первой игре парижане также оказались сильнее — 5:2.

«Поздравляю с победой всех, кто смотрел и переживал!

Не все вспомнят, что «Краснодар» играл с «Челси» в группе Лиги чемпионов. И совсем немногие знают, что именно на «Стэмфорд Бридж», на предыгровой тренировке, я получил надрыв сухожилия задней поверхности бедра. Тогда восстановление заняло три с половиной месяца, на данном этапе карьеры это была самая затяжная травма.

Так что я рад, что в этот раз без происшествий. Что касается самого матча, очень «зашла» атмосфера. Было много наших болельщиков, которые не замолкали ни на минуту, поэтому поддержка ощущалась просто сумасшедшая.

Плюс по игре было понятно, что сопернику нужен результат, а значит, нас будут пытаться давить и прессинговать. Рад, что оборона оказалась к этому готова.

Имея результат после первой встречи, было важно не выходить на поле с мыслью сохранить счёт, а продолжать играть в тот футбол, который и приносит нам результат. Так что спасибо, команда, что матч не получился нервным. Думаю, уже с первых минут мы обозначили, что чуда в этот вечер для соперника не случится», — написал Сафонов в телеграм-канале.