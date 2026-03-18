Адвокат Смолова прокомментировала решение прокуратуры по уголовному делу футболиста

Адвокат экс-игрока «Динамо» и «Краснодара» Фёдора Смолова Варвара Кнутова прокомментировала решение прокуратуры по уголовному делу футболиста.

«Обвинение предъявлено по части 1 статьи 112 УК РФ — то есть без отягчающих обстоятельств. Фёдор Смолов признал вину и полностью раскаялся, возместил потерпевшему вред здоровью в размере 1 млн рублей. Мы подадим ходатайство в соотвествии со статьей 76.2 УК РФ — об освобождении от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа», — сказала Варвара Кнутова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее стало известно, что прокуратура города Москвы утвердила обвинительный акт по делу о причинении вреда здоровью мужчине в центре столицы с участием Смолова. Он обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.