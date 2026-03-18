Видео: фол Кагермазова, за который был назначен пенальти в матче «Зенит» — «Динамо» Мх

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов сфолил в штрафной площади на полузащитнике «Зенита» Данииле Кондакове, после чего был назначен пенальти в пользу сине-бело-голубых на 45+8-й минуте во встрече 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. В качестве главного арбитра матча выступает Павел Кукуян. Форвард «Зенита» Джон Дуран реализовал 11-метровый удар. На данный момент счёт 1:0 в пользу петербуржцев.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Fonbet Кубок России».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.