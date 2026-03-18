Вильмар Барриос проводит 250-й матч за «Зенит»

В эти минуты идёт матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором играют санкт-петербургский «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Это 250-я игра за сине-бело-голубых для полузащитника Вильмара Барриоса.

Футболист выступает за петербуржцев с 2019 года. К этому моменту он провёл за команду 250 матчей, в которых забил три гола и отдал семь голевых передач. В составе сине-бело-голубых хавбек шесть раз становился чемпионом России, дважды брал Кубок страны и четыре раза — Суперкубок.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.