Мостовой: правила изменились? Теперь пенальти — просто заходишь в штрафную с мячом?

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой с сарказмом отреагировал на пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Павел Кукуян из Сочи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Просто не понимаю. Может, какие-то правила изменились в футболе? Тогда пусть объяснят, какие правила в футболе. Может быть, теперь пенальти — просто заходишь в штрафную площадь с мячом?

Фото: кадр из трансляции

Заходишь — и всё. И если кто-то дунул или посмотрел, можешь назначать пенальти. Думаю, так скорее всего. Ну это просто безобразие. То, что сделал сейчас Кукуян — ну это просто сверх понимания», — сказал Мостовой в телеграм-канале.