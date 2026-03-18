Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: правила изменились? Теперь пенальти — просто заходишь в штрафную с мячом?

Комментарии

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой с сарказмом отреагировал на пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Павел Кукуян из Сочи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18 марта 2026, среда. 18:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дуран – 45+8'    

«Просто не понимаю. Может, какие-то правила изменились в футболе? Тогда пусть объяснят, какие правила в футболе. Может быть, теперь пенальти — просто заходишь в штрафную площадь с мячом?

Фото: кадр из трансляции

Заходишь — и всё. И если кто-то дунул или посмотрел, можешь назначать пенальти. Думаю, так скорее всего. Ну это просто безобразие. То, что сделал сейчас Кукуян — ну это просто сверх понимания», — сказал Мостовой в телеграм-канале.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android