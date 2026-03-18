«Ливерпуль» — «Галатасарай»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 18 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Галатасарай». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Ливерпуль»: Алисон Бекер, ван Дейк, Конате, Керкез, Фримпонг, Мак Аллистер, Гравенберх, Вирц, Салах, Собослаи, Экитике.

«Галатасарай»: Чакыр, Синго, Бардакджи, Боэ, Якобс, Торрейра, Лемина, Йылмаз, Шаллаи, Сара, Осимхен.

В первом матче турецкая команда победила со счётом 1:0.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Галатасарай» по сумме двух встреч победил «Ювентус» со счётом 7:5. На стадии общего этапа Лиги чемпионов мерсисайдцы набрали 18 очков и заняли третье место.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

