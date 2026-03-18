Карседо — о матче с «Динамо»: мы настроены исключительно на победу

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подтвердил, что команда готова к ответному полуфинальному матчу Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 18 марта, на стадионе «Спартака», стартовый свисток прозвучит в 20.45 (мск). В первой игре «Динамо» одержало победу со счётом 5:2.

«Мы настроены на победу. Во вторник видели на примере других матчей, как это можно сделать. Выходим с хорошим настроем, чтобы забить сначала первый гол, а потом уже будем пытаться забить дальше. Мы настроены исключительно на победу, чтобы пройти дальше и порадовать наших болельщиков», — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».