Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Карседо — о матче с «Динамо»: мы настроены исключительно на победу

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подтвердил, что команда готова к ответному полуфинальному матчу Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 18 марта, на стадионе «Спартака», стартовый свисток прозвучит в 20.45 (мск). В первой игре «Динамо» одержало победу со счётом 5:2.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

«Мы настроены на победу. Во вторник видели на примере других матчей, как это можно сделать. Выходим с хорошим настроем, чтобы забить сначала первый гол, а потом уже будем пытаться забить дальше. Мы настроены исключительно на победу, чтобы пройти дальше и порадовать наших болельщиков», — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Дмитрий Черышев: я очень хорошо знаю Карседо — это не тренер для «Спартака»
