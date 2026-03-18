«Брага» разгромила «Ференцварош» и победила по сумме двух встреч в 1/8 финала Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались португальская «Брага» и венгерский «Ференцварош». Игра проходила на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» (Брага, Португалия). В качестве главного арбитра встречи выступил Гленн Нюберг. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:0.

Счёт в матче открыл нападающий португальской команды Рикарду Орта на 11-й минуте. На 15-й минуте полузащитник хозяев поля Флориан Гриллич сравнял счёт по сумме двух встреч. Форвард «Браги» Габри Мартинес сделал счёт разгромным на 34-й минуте. Во втором тайме на 53-й минуте Рикарду Орта оформил дубль.

В первой встречи «Ференцварош» одержал победу со счётом 2:0. Тем самым «Брага» выиграла с общим счётом 4:2 и вышла в 1/4 финала Лиги Европы.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.