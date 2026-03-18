Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар: не могу сказать, последний ли это мой год в сборной Бразилии

Комментарии

Нападающий «Сантоса» Неймар высказался о чемпионате мира — 2026 в контексте возможного завершения игровой карьеры. Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не включил футболиста в заявку национальной команды на ближайшие товарищеские матчи.

«Это мой последний чемпионат мира… Я даже не могу сказать, последний ли это мой год в сборной. Моя карьера подходит к концу, вынужден признать это. Всегда напоминаю своим близким: «Получай удовольствие настолько, насколько это возможно, ведь однажды это закончится», — сказал Неймар в свежем выпуске своего YouTube-канала.

В своих ближайших товарищеских матчах сборная Бразилии сыграет с национальными командами Франции (26 марта) и Хорватии (1 апреля).

Материалы по теме
Официально
Неймар не включён в заявку сборной Бразилии на ближайшие матчи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android