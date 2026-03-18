Неймар: не могу сказать, последний ли это мой год в сборной Бразилии

Нападающий «Сантоса» Неймар высказался о чемпионате мира — 2026 в контексте возможного завершения игровой карьеры. Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не включил футболиста в заявку национальной команды на ближайшие товарищеские матчи.

«Это мой последний чемпионат мира… Я даже не могу сказать, последний ли это мой год в сборной. Моя карьера подходит к концу, вынужден признать это. Всегда напоминаю своим близким: «Получай удовольствие настолько, насколько это возможно, ведь однажды это закончится», — сказал Неймар в свежем выпуске своего YouTube-канала.

В своих ближайших товарищеских матчах сборная Бразилии сыграет с национальными командами Франции (26 марта) и Хорватии (1 апреля).