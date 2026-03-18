Андрей Мовсесьян прокомментировал участие «Спартака» U15 в международном турнире в Венгрии

Заместитель генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодёжного футбола «Спартака» Андрей Мовсесьян прокомментировал участие команды красно-белых U15 в международном турнире в Венгрии.

«Мы очень довольны. Довольны тем, как нас приняли, и нашими ребятами. Они очень достойно выглядели, мало чем уступали. Самое главное — было приятно смотреть на счастливых детей, которые осознали, что они ничем не хуже сверстников», — передаёт слова Мовсесьяна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Молодые футболисты «Спартака» заняли второе место в турнире, проиграв в финале «Эльче» U15 (0:2). По ходу соревнования красно-белые обыграли сверстников из «Марибора» (2:0) и «Аталанты» (0:0, 8:7 пен.).