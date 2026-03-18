Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Хавбек «Реала» Камавинга может перейти летом в топ-клуб АПЛ — Бэйли

Полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга попал в сферу интересов английских клубов, сообщает журналист Грэм Бэйли в соцсетях.

В подписании французского хавбека заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Обе команды готовы вести борьбу за футболиста этим летом. Посредники начали информировать клубы, что Камавинга может быть доступен за € 40 млн.

Эдуарду Камавинга перешёл в «Реал» из «Ренна» в 2021 году за € 31 млн. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до июня 2029 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «Реал» 33 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

