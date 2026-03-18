Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своих подопечных над махачкалинским «Динамо» (1:0) в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Павел Кукуян из Сочи.

«Ход встречи полностью соответствовал ожиданиями. Понятно, что «Динамо» — организованная команда, играет хорошо в обороне. Поэтому нам нужно было забивать раньше и желательно не один мяч, чтобы было спокойнее.

Конечно, любой рикошет мог изменить ход матча. Победили заслуженно, но хотелось бы больше реализации и более уверенной игры, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».