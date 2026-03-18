Мовсесьян рассказал о работе над предстоящими юношескими турнирами с участием «Спартака»

Заместитель генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодёжного футбола «Спартака» Андрей Мовсесьян прокомментировал предстоящую работу над юношескими турнирами с участием клуба.

«Есть планы на будущее. Есть приглашения. К сожалению, пока подтвердить ничего не могу. Также могу сообщить, что мы работаем не только над тем, чтобы ездить за границу, но и чтобы «Спартак» по различным возрастам организовывал турниры у себя в Москве и приглашал в том числе иностранные команды. Это будут разные клубы из разных стран. Кто подтвердит — будет видно. О таких турнирах несложно договариваться», — передаёт слова Мовсесьяна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Молодые футболисты «Спартака» заняли второе место на турнире, проиграв в финале «Эльче» U15 (0:2). По ходу соревнования красно-белые обыграли сверстников из «Марибора» (2:0) и «Аталанты» (0:0, 8:7 пен.).