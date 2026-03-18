В «Динамо» заявили о доверии к Ролану Гусеву со стороны руководства клуба

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев заявил о доверии клуба к главному тренеру команды Ролану Гусеву.

«Главное, что у него есть доверие команды и руководства клуба. Поэтому рассчитываем, что команда будет и дальше успешно продолжать играть. Кубок — это наша цель», — передаёт слова Ивлева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На данный момент московская команда с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые также продолжают выступление в Фонбет Кубке России — в первом полуфинальном матче Пути РПЛ динамовцы переиграли «Спартак» (5:2).