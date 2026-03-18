Главная Футбол Новости

Семак: за победу над махачкалинским «Динамо» абсолютно не стыдно

Семак: за победу над махачкалинским «Динамо» абсолютно не стыдно
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над махачкалинским «Динамо» (1:0) в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18 марта 2026, среда. 18:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дуран – 45+8'    

«За эту победу абсолютно не стыдно. Она абсолютно заслуженная. Естественно, мы хотели забить и с игры. Моменты для этого были. Был прекрасный момент и у Дивеева, и выход один на один у Луиса [Энрике]… Нужно реализовывать. Но мы играли против [«Динамо» из] Махачкалы, что почти не пропускает, не надо их недооценивать. У нас реализация пока хромает. Хотелось бы более уверенно выигрывать, безусловно. Но сегодня не получилось, к сожалению. Пенальти же тоже нужно заработать. Создать момент, на который бы судьи подумали… Много атакуем. Команды, которые больше атакуют, больше бьют пенальти. Это понятно, думаю», — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» сломил «Динамо» Евсеева в Кубке! Решил пенальти, который взбесил многих
