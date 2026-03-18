«Пенальти был». Защитник «Зенита» Горшков — о спорном моменте в матче с «Динамо» Мх

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» (0:1) в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Павел Кукуян из Сочи.

«Пенальти был. В первом тайме было три или четыре хороших момента. Сколько у нас было моментов? Восемь? Если восемь моментов — плохо, будем делать больше», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» вышел во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России, где сыграет с проигравшей командой полуфинала Пути РПЛ между столичными «Динамо» и «Спартаком».