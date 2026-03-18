Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

ПСВ из Эйндховена рассматривает трансфер Манфреда Угальде — De Telegraaf

Нидерландский ПСВ из Эйндховена рассматривает нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде в качестве потенциальной замены уходящему в «Фулхэм» форварду Рикардо Пепи, сообщает издание De Telegraaf.

В конце января клуб из Эйндховена уже пытался арендовать костариканца, но получил отказ от российских коллег и приостановил продажу Пепи. Однако Пепи отправился в Лондон, где пройдёт медицинское обследование в «Фулхэме». Если оно будет успешным, форвард сможет подписать контракт с клубом Премьер-лиги с 1 июля. В связи с этим ПСВ вновь рассматривает вариант с переходом Угальде.

Однако сделка со «Спартаком» не кажется ПСВ простой, поскольку московский клуб запрашивает за Угальде около € 20 млн. Это выше текущего трансферного рекорда ПСВ в € 18,5 млн за Рубена ван Боммеля.

Согласно данным источника, эйндховенский клуб также обращает внимание на кандидатуры Мики Биерета из «Монако» и Альваро Родригеса из «Эльче».

