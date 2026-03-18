Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вадим Евсеев высказался после поражения «Динамо» Мх от «Зенита», отреагировав на пенальти

Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался после поражения от санкт-петербургского «Зенита» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Сине-бело-голубые победили со счётом 1:0 благодаря реализованному пенальти на 45+8-й минуте. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18 марта 2026, среда. 18:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дуран – 45+8'    

— Поворотным моментом, повлиявшим на результат, стал пенальти. Охарактеризуйте ход встречи.
— Нас должна команда «Зенит» катком проходить, какой поворотный момент? Игру новичков оцениваю великолепно, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

На втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России «Зенит» сыграет с проигравшей командой противостояния «Спартак» — «Динамо» Москва.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android