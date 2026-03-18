Вадим Евсеев высказался после поражения «Динамо» Мх от «Зенита», отреагировав на пенальти

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался после поражения от санкт-петербургского «Зенита» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Сине-бело-голубые победили со счётом 1:0 благодаря реализованному пенальти на 45+8-й минуте. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян.

— Поворотным моментом, повлиявшим на результат, стал пенальти. Охарактеризуйте ход встречи.

— Нас должна команда «Зенит» катком проходить, какой поворотный момент? Игру новичков оцениваю великолепно, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

На втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России «Зенит» сыграет с проигравшей командой противостояния «Спартак» — «Динамо» Москва.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.