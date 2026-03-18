Защитник «Зенита» Дивеев прокомментировал победу над «Динамо» Мх в Кубке России

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о победе своей команды в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:0).

«Когда была игра со «Спартаком», я болел. Сегодня нога чуть устала, но всё хорошо. Мы понимали, что соперник будет делать. Просто у них в начале матча вышли три высокорослых игрока. Было понятно, что будут играть длинными передачами. Знали, что нужно делать. Если смотреть с нашей стороны, надо было реализовывать больше моментов. Были хорошие моменты, когда могли решить. Надо реализовывать моменты, которые есть», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.