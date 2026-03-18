Защитник «Зенита» Дивеев — о пенальти: момент не видел, не знаю, как такое трактовать

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» (0:1) в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Павел Кукуян из Сочи.

«Честно, момент с пенальти не видел. Просто когда со мной был момент — я скидывал, мне наступили на ногу. Это пенальти или нет? Не знаю, как трактовать. Не думаю об этом», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» вышел во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России, где сыграет с проигравшей командой полуфинала Пути РПЛ между столичными «Динамо» и «Спартаком».