Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Дивеев — о пенальти: момент не видел, не знаю, как такое трактовать

Защитник «Зенита» Дивеев — о пенальти: момент не видел, не знаю, как такое трактовать
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» (0:1) в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Павел Кукуян из Сочи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18 марта 2026, среда. 18:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дуран – 45+8'    

«Честно, момент с пенальти не видел. Просто когда со мной был момент — я скидывал, мне наступили на ногу. Это пенальти или нет? Не знаю, как трактовать. Не думаю об этом», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Фото: кадр из трансляции

«Зенит» вышел во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России, где сыграет с проигравшей командой полуфинала Пути РПЛ между столичными «Динамо» и «Спартаком».

«Зенит» сломил «Динамо» Евсеева в Кубке! Решил пенальти, который взбесил многих
«Зенит» сломил «Динамо» Евсеева в Кубке! Решил пенальти, который взбесил многих
