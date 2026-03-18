Дивеев: когда на матчах есть фанаты, это совсем другие эмоции — прикольно

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал атмосферу на матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо», который прошёл на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Когда фанаты присутствуют на матчах, это совсем другие эмоции. Сразу трибуны начинают гудеть — это намного лучше. Конечно, это гонит вперёд. Подбадривает, прикольно. Никогда не забуду, когда мы играли в Дании со сборной», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» вышел во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России, где сыграет с проигравшей командой полуфинала Пути РПЛ между столичными «Динамо» и «Спартаком».