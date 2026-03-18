«Спартак» подал шесть угловых в первые 15 минут матча с «Динамо» в Кубке России

Московский «Спартак» исполнил шесть угловых ударов в первые 15 минут ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Первый матч между командами завершился разгромной победой московского «Динамо» (5:2). Победитель двухматчевого противостояния встретится в финале Пути РПЛ с «Краснодаром». Проигравшая команда продолжит выступления в Пути регионов.