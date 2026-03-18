Игорь Дивеев поздравил Матвея Сафонова с игрой «на ноль» в Лиге чемпионов

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поздравил голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова с успешно проведённым ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (3:0).

«Не следил за матчами Лиги чемпионов, но видел результаты. Очень жалко, что «Будё-Глимт» вылетел от «Спортинга». Поздравляю Мотю с «нулём»! Я видел, что ассист ему должны записать», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с победителем противостояния «Галатасарай» — «Ливерпуль». В первом матче победу одержали стамбульцы (1:0). Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.