«Барселона» — «Ньюкасл»: Ламин Ямаль сделал счёт 3:2, реализовав пенальти на 45+7-й минуте

В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Барселона» (Испания) и «Ньюкасл» (Англия). Игра проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра выступает Франсуа Летексье. Счёт в матче 3:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ламин Ямаль сделал счёт 3:2, реализовав пенальти на 45+7-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий каталонцев Рафинья на шестой минуте. Форвард гостей Энтони Эланга сравнял счёт на 15-й минуте. Марк Берналь вывел каталонцев вперёд на 18-й минуте. Защитник «Барселоны» Рональд Араухо заменил партнёра Эрика Гарсию на 22-й минуте. Эланга оформил дубль на 28-й минуте.

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Ньюкасл» по сумме двух встреч победил «Карабах» со счётом 9:3. По итогам общего этапа Лиги чемпионов сине-гранатовые набрали 16 очков и заняли пятое место.