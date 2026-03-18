Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
«Барселона» — «Ньюкасл»: Ламин Ямаль сделал счёт 3:2, реализовав пенальти на 45+7-й минуте

В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Барселона» (Испания) и «Ньюкасл» (Англия). Игра проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра выступает Франсуа Летексье. Счёт в матче 3:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
7 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Рафинья – 6'     1:1 Эланга – 15'     2:1 Берналь – 18'     2:2 Эланга – 28'     3:2 Ямаль – 45+7'     4:2 Лопес – 51'     5:2 Левандовски – 56'     6:2 Левандовски – 61'     7:2 Рафинья – 72'    

Ламин Ямаль сделал счёт 3:2, реализовав пенальти на 45+7-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий каталонцев Рафинья на шестой минуте. Форвард гостей Энтони Эланга сравнял счёт на 15-й минуте. Марк Берналь вывел каталонцев вперёд на 18-й минуте. Защитник «Барселоны» Рональд Араухо заменил партнёра Эрика Гарсию на 22-й минуте. Эланга оформил дубль на 28-й минуте.

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Ньюкасл» по сумме двух встреч победил «Карабах» со счётом 9:3. По итогам общего этапа Лиги чемпионов сине-гранатовые набрали 16 очков и заняли пятое место.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
«Барса» закинула семь «Ньюкаслу» в ЛЧ! Как же ужасно играют гости в обороне. LIVE
