Латышонок: «Зенит» контролировал всю игру с «Динамо» Махачкала

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок высказался о победе сине-бело-голубых над махачкалинским «Динамо» (1:0) в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Павел Кукуян из Сочи.

«Мы, в принципе, всю игру контролировали. В первом тайме ни одного удара в створ не было, если не ошибаюсь. Во втором тайме силы уже закончились, активность упала.

Когда с центра поля во втором тайме пытался игрок перебросить, я видел, что будет бить. Заранее стал бежать», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.