Вратарь «Зенита» Латышонок признался, что хотел бы встретиться со «Спартаком» в Кубке
Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался о сопернике, которого хотел бы видеть в следующем этапе Фонбет Кубка России. Сегодня, 18 марта, «Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18 марта 2026, среда. 18:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дуран – 45+8'
— Кого бы хотели больше в соперники — «Динамо» или «Спартак»?
— Наверное, «Спартак». Матч будет более атмосферным, — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
«Зенит» вышел во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России, где сыграет с проигравшей командой полуфинала Пути РПЛ между столичными «Динамо» и «Спартаком».
