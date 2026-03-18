Вратарь «Зенита» Латышонок признался, что хотел бы встретиться со «Спартаком» в Кубке

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался о сопернике, которого хотел бы видеть в следующем этапе Фонбет Кубка России. Сегодня, 18 марта, «Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

— Кого бы хотели больше в соперники — «Динамо» или «Спартак»?

— Наверное, «Спартак». Матч будет более атмосферным, — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» вышел во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России, где сыграет с проигравшей командой полуфинала Пути РПЛ между столичными «Динамо» и «Спартаком».