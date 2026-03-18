Валерий Карпин с женой посетили матч «Спартак» — «Динамо» в Кубке России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В середине первого тайма в трансляции матча показали российского специалиста, который посетил матч с супругой.

Фото: кадр из трансляции

Первый матч между командами завершился разгромной победой московского «Динамо» (5:2). Победитель двухматчевого противостояния встретится в финале Пути РПЛ с «Краснодаром». Проигравшая команда продолжит выступления в Пути регионов.