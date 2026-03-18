«Тоттенхэм» — «Атлетико» М: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 18 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) и мадридский «Атлетико» (Испания). Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступит Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Тоттенхэм Хотспур»: Викарио, Порро, Ромеро, Дрэгушин, ван де Вен, Спенс, Симонс, Сарр, Грей, Тель, Коло Муани.

«Атлетико»: Муссо, Руджери, Ганцко, Ле Норман, Молина, Лукман, Кардозо, Льоренте, Симеоне, Гризманн, Альварес.

В первом матче «Атлетико» разгромил «Тоттенхэм» со счётом 5:2.

На стадии раунда плей-офф соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Брюгге» со счётом 7:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «шпоры» набрали 17 очков и заняли четвёртое место.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.