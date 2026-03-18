Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм — Атлетико М: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 18 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) и мадридский «Атлетико» (Испания). Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступит Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Тоттенхэм Хотспур»: Викарио, Порро, Ромеро, Дрэгушин, ван де Вен, Спенс, Симонс, Сарр, Грей, Тель, Коло Муани.

«Атлетико»: Муссо, Руджери, Ганцко, Ле Норман, Молина, Лукман, Кардозо, Льоренте, Симеоне, Гризманн, Альварес.

В первом матче «Атлетико» разгромил «Тоттенхэм» со счётом 5:2.

На стадии раунда плей-офф соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Брюгге» со счётом 7:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «шпоры» набрали 17 очков и заняли четвёртое место.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Тоттенхэм» — «Атлетико». Оторви и выбрось
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android