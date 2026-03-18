Осипенко получил травму и был заменён в первом тайме матча «Спартак» — «Динамо»

Защитник «Динамо» Максим Осипенко покинул поле из-за травмы в первом тайме ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между бело-голубыми и московским «Спартаком». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 40-й минуте вместо россиянина на поле появился защитник Роберто Фернандес.

Первый матч между командами завершился разгромной победой московского «Динамо» (5:2). Победитель двухматчевого противостояния встретится в финале Пути РПЛ с «Краснодаром». Проигравшая команда продолжит выступления в Пути регионов.