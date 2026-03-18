Ламин Ямаль не забил в ворота «Ньюкасла», пробив без помех из вратарской площади

Фланговый нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не забил гол в ворота «Ньюкасла» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, пробив без помех из вратарской площади. На данный момент счёт в матче 3:2 в пользу каталонского клуба.

Отметим, позже, на 45+7-й минуте, испанский вингер реализовал 11-метровый удар и вывел сине-гранатовых вперёд.

Напомним, в первом матче «Барселона» и «Ньюкасл» сыграли вничью со счётом 1:1.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Ньюкасл» по сумме двух встреч победил «Карабах» со счётом 9:3. По итогам общего этапа Лиги чемпионов сине-гранатовые набрали 16 очков и заняли пятое место.