«Спартак» — «Динамо»: Кристофер Ву открыл счёт на 58-й минуте

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются московские «Спартак» и «Динамо». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 58-й минуте защитник Кристофер Ву после углового вывел «Спартак» вперёд.

Первый матч между командами завершился разгромной победой московского «Динамо» (5:2). Победитель двухматчевого противостояния встретится в финале Пути РПЛ с «Краснодаром». Проигравшая команда продолжит выступление в Пути регионов.