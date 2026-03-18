Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Аршавин: Кондаков похож на меня, а Шилов — на Кержакова

Заместитель председателя правления петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказал мнение о полузащитнике клуба Данииле Кондакове. Аршавин отметил, что 18-летний воспитанник санкт-петербургского клуба напоминает его самого. В текущем сезоне Кондаков провёл шесть матчей и отдал одну результативную передачу.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18 марта 2026, среда. 18:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дуран – 45+8'    

«В целом он похож на меня, думаю, что он — это я, а Шила [Вадим Шилов] — Кержак [Александр Кержаков]. Вот примерно так они играли в Юношеской футбольной лиге», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 18 марта, «Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» со счётом 1:0 в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. В этом матче Кондаков заработал пенальти, который реализовал Джон Дуран.

Команда Сергея Семака вышла во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России, где сыграет с проигравшим в полуфинале Пути РПЛ между столичными «Динамо» и «Спартаком». Первый матч команд завершился победой «Динамо» со счётом 5:2.

