«Спартак» победил «Динамо», но вылетел из Пути РПЛ Кубка России

Завершился ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 1:0 одержали красно-белые.

На 58-й минуте защитник Кристофер Ву после углового вывел «Спартак» вперёд.

Первый матч между командами завершился разгромной победой московского «Динамо» (5:2). Таким образом, бело-голубые вышли в финал Пути РПЛ, где встретятся с «Краснодаром». «Спартак» продолжит выступления в Пути регионов.